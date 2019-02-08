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Иран отпразднует годовщину Исламской революции массовой амнистией

Иран отпразднует годовщину Исламской революции массовой амнистией
07:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Иране на годовщину Исламской революции запланировали большую амнистию.

Большое количество заключенных иранских тюрем будет отпущена по амнистии в честь 40-й годовщины Исламской революции в этой стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи в четверг.

«В честь 40-летия Исламской революции в Иране, которая свергла проамериканского шаха Пехлеви, будет объявлено большую амнистию. Около 50 тысяч заключенных иранских тюрем почувствуют на себе исламское милосердие», - говорится в заявлении Хаменеи.

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Как известно, Исламская революция – это последовательность событий в Иране в период с января 1978 по февраль 1979 года, в результате чего был изгнан шах Мохаммед Пехлеви, свергнута монархия и установлена новую администрацию, которую возглавил аятолла Хомейни. Собственно датой начала революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была разогнана с необоснованной жестокостью.

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Иран, Амнистия, Исламская революция.
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