Иран готов отправить войска в Ливан

Новости мира: Иран заявил о готовности предоставить Ливану военную помощь.

Иран предлагает военную помощь новому правительству Ливана, значительную роль в котором играют представители движения "Хезболла".

Об этом сообщает Reuters.

"Иран ждет желания Ливана принять его военную помощь", - заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана, подтверждая предложение о поддержке ливанских военных, которые сейчас опираются на помощь США.

Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил на прошлой неделе, что готов обеспечить системы противовоздушной обороны для ливанской армии из Ирана, чтобы противостоять израильским военным самолетам и обеспечить "все, что необходимо, чтобы быть сильной армией в регионе".

Соединенные Штаты, которые считают "Хезболлу" террористической группировкой, заявляют, что их военная помощь Ливану направлена на укрепление ливанской армии как единой военной силы, которая защищает страну и противостоит угрозам от соседней Сирии.

Новое правительство ливанского национального единства, возглавляемое поддерживаемым Западом премьер-министром Саад аль-Харири, состоит из нескольких политических фракций, включая "Хезболлу", которая увеличила свое присутствие в новом кабинете.

Как сообщалось, глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в контроле над Ливаном после формирования в этой стране нового правительства.