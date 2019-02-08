Украина планирует наладить политический диалог с Ливаном

Новости Украины: Украина подчеркнула важность оживления политического диалога с Ливаном.

Украина и Ливан в последнее время активизировали деловое сотрудничество, но политический диалог требует оживления.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время встречи с делегацией парламентской комиссии ливано-украинской дружбы Национального собрания Ливанской Республики во главе с ее руководителем Мишелем Муссой, сообщает пресс-служба МИД.

"Сергей Кислица отметил существенную активизацию в последнее время диалога между бизнес-кругами обеих стран, а также подчеркнул важность оживления политического диалога, в частности проведения в течение 2019 года политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран, а также очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, стороны обсудили современное состояние и перспективы развития украинского-ливанского сотрудничества в парламентской, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, представляющих взаимный интерес.