В Иране смертник атаковал автобус с бойцами КСИР: Не менее 20 погибших

Новости мира: Смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой возле автобуса, в котором находились бойцы сухопутных войск гвардии.

В результате нападения террориста-смертника на автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции на востоке Иране погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Нападение произошло в юго-восточной провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном, где проживает в основном суннитская этническая группа белуджей.

По данным Fars, погиб 41 человек - военные и гражданские, еще около 20 человек получили ранения.

В то же время, агентство AFP сообщает о 20 погибших и 20 раненых. Иранские власти пока не приводила цифр по погибшим.

По официальной информации иранских военных, автобус направлялся в город Хаш-Захедан, а военные возвращались со службы на границе.