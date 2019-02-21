СМИ: Союзники по коалиции отказались оставаться в Сирии после вывода войск США

Новости мира: Коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода США.

Ближайшие европейские союзники США "единогласно" отклонили просьбу администрации президента США Дональда Трампа оставить свои войска в качестве "наблюдателей" после вывода контингента американских военнослужащих.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и зарубежных официальных лиц.

Одна из главных просьб администрации Трампа к союзникам заключалась в том, чтобы сформировать силы "наблюдателей" для патрулирования "безопасной зоны" на сирийской стороне границы с Турцией.

Среди этих союзников — Франция и Великобритания, которые имеют войска в Сирии, а также Германия, у которой собственных сил в Сирии нет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на прошлой неделе, что был озадачен такой тактикой Трампа.

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что перспективы для замены американских сил британцами в Сирии нет.

Военные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность поспешного вывода войск США, даже после ликвидации террористической группировки ИГИЛ в Сирии.

Чиновники предполагают, что террористы сохранят повстанческий потенциал и силы для возвращения, как это было после ухода американцев из Ирака в 2011 году, говорится в материале. Газета пишет, что количество боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке насчитывается от 20 тыс. до 30 тыс. человек.