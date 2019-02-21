3500 тел: В сирийской Ракке обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

Новости мира: В Сирии нашли захоронение 3,5 тысяч жертв ИГИЛ.

У сирийского города Ракка нашли массовое захоронение жертв террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Daily Mail.

"У бывшего оплота ИГИЛ в Ракке была обнаружена братская могила с телами 3500 человек", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что эта крупнейшая братская могила в регионе может помочь выявить несколько тысяч вероятных жертв ИГИЛ, чья судьба до настоящего времени не была доподлинно известна.

Как отмечает издание, в северной Сирии было обнаружено еще восемь других массовых захоронений, из которых было эксгумировано 900 тел.

С тех пор, как в январе 2018 года в освобожденной Ракке начали эксгумацию могил, было обнаружено более 3800 тел. Из них лишь 560 человек были официально опознаны и переданы семьям для надлежащего захоронения.