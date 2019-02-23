Иран продолжает придерживаться СВПД несмотря на выход США из договора

Новости мира: МАГАТЭ сообщает, что Иран продолжает придерживаться ядерной сделки

Несмотря на выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и санкции против него, страна продолжает выполнять условия договора.

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике, передает DW со ссылкой на АР.

Отмечается, что Тегеран обеспечил инспекторам агентства беспрепятственный доступ к своим атомным объектам.

"Своевременное и активное сотрудничество Ирана в обеспечении такого доступа облегчает выполнение Дополнительного протокола и усиливает доверие", - говорится в отчете.

Как пишет АР со ссылкой на заявление одного из дипломатов, никаких изменений в сотрудничестве Ирана с инспекторами агентства замечено не было.

В МАГАТЭ подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана и тяжелой воды остаются в лимитах, установленных соглашением от 2015 года.