Иран продолжает придерживаться СВПД несмотря на выход США из договора

Несмотря на выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и санкции против него, страна продолжает выполнять условия договора.
Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике, передает DW со ссылкой на АР.
Отмечается, что Тегеран обеспечил инспекторам агентства беспрепятственный доступ к своим атомным объектам.
"Своевременное и активное сотрудничество Ирана в обеспечении такого доступа облегчает выполнение Дополнительного протокола и усиливает доверие", - говорится в отчете.
Как пишет АР со ссылкой на заявление одного из дипломатов, никаких изменений в сотрудничестве Ирана с инспекторами агентства замечено не было.
В МАГАТЭ подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана и тяжелой воды остаются в лимитах, установленных соглашением от 2015 года.