В результате обстрела севера Сирии погибли 5 человек

Новости мира: В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийских обстрелов погибли около пяти гражданских лиц.

Новые атаки режима Асада в зоне деэскалации в провинции Идлиб привели к гибели по меньшей мере пяти гражданских лиц. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"По меньшей мере пять гражданских лиц погибли в результате артиллерийских обстрелов силами режима Башара аль-Асада и поддерживаемых Ираном боевиков на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Эти нападения были нацелены на город Шейхун в провинции Идлиб и северные районы города Хама, заявил Мустафа Пусть Юсуф, представитель миссии Белых касок в Идлибе.

По его словам, во время обстрела пострадали еще четыре гражданских лица. Атаки сил режима в зоне деэскалации в Идлибе уже убили как минимум 80 мирных жителей, более 200 человек получили повреждения с начала этого года.