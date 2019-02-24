Британские силы участвовали в боях против ИГИЛ в Сирии

Новости мира: Оборонное ведомство Великобритании признало участие спецподразделений в боях против ИГИЛ в Сирии.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что британские спецподразделения участвовали в войне против ИГИЛ в Сирии.

Об этом сообщает The Times.

Парламент Британии в 2015 году утвердил только проведение авиаударов, а правительство уверяло, что "не будет разворачивать британские войска в наземных операциях внутри Сирии".

Теперь же британское правительство признало участие в наземных операциях в ответ на запрос об информации про спецназовца сержанта Мэтта Тонро, который был убит вместе с двумя американскими солдатами в Сирии в марте прошлого года.

"Британские силы в составе вооруженных сил других стран действуют так, будто они находятся под командованием этой страны", - сказали в министерстве.

Это позволило британским спецслужбам работать в тесном сотрудничестве с отрядами спецназначения США и флота.

За последние четыре года британским солдатам была присуждена более двух десятков медалей, вероятно, за участие в боевых действиях против ИГИЛ.