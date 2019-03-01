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Пятница, 01.03.2019
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Сирийская оппозиция приступила к зачистке последнего оплота ИГИЛ

Сирийская оппозиция приступила к зачистке последнего оплота ИГИЛ
21:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Главнокомандующий сирийскими повстанцами заявил, что о победе над террористами будет объявлено через неделю.

На восточном берегу реки Евфрат в Сирии повстанцы, которых поддерживают США, начали операцию по уничтожению последнего очага боевиков ИГИЛ в населенных районах страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Поддерживаемые США сирийские мятежники начали операцию в пятницу, чтобы уничтожить последний очаг боевиков ИГИЛ вокруг осажденного сирийского города Багуж после недельной задержки, вызванной эвакуацией тысячи мирных жителей", - говорится в сообщении.

Анклав "ИГИЛ" вокруг города Багуж на восточном берегу реки Евфрат является последней густонаселенной территорией, которую контролируют террористы.

Британские силы участвовали в боях против ИГИЛ в Сирии

Хотя освобождение Багужа станет важной вехой в кампании против "ИГИЛ", группировка продолжает рассматриваться как угроза безопасности, используя партизанскую тактику и удерживая пустынные территории в отдаленном районе на запад от Евфрата.

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Сирия, Евфрат, ИГИЛ, Багуж.
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