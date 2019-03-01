ОЗХЗ: В сирийском городе Дума было использовано химическое вещество

Новости мира: Во время химической атаки на сирийский город Сирии использовался хлор.

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что во время химической атаки в анклаве сирийских повстанцев Дума в апреле 2018 года использовался хлор. Об этом сообщается на сайте организации.

"По результатам анализа полученных данных, было установлено, что во время боев 7 апреля 2018 года в качестве оружия было использовано химическое вещество токсического действия. Этим токсичным химикатом был, вероятно, молекулярный хлор", - говорится в отчете.

В ответ на настойчивые обвинения в применении химического оружия в Сирии в 2014 году была создана Миссия по выявлению таких фактов ОЗХО (FFM), которая продолжает выполнять предоставлены полномочия по "установлению фактов вокруг обвинений в использовании токсичных химических веществ, в частности, хлора, в Сирийской Арабской республике ".

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полтысячи жителей после событий, по которым осуществлялось расследование, были зафиксированы симптомы отравления вследствие химической атаки.