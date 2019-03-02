США предлагают вознаграждение до $1 миллиона за информацию о сыне бин Ладена

Новости мира: В Саудовской Аравии лишили подданства Хамзу бин Ладена, сына Усамы бин Ладена, СшА обещает вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о его пребывании.

Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамзу бин Ладена, сына Усамы бин Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида", убитого американскими спецназовцами на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано 1 марта в правительственной газете, пишет Радио Свобода.

Госдепартамент США заявил 28 февраля, что американские власти предлагают вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о месте пребывания Хамзы бин Ладена. В США его считают одним из главных руководителей "Аль-Каиды".

"Хамза бин Ладен обнародовал в интернете аудио - и видеосообщения, призывая своих последователей начать нападения на США и их западных союзников. Он пригрозил нападениями на Соединенные Штаты, чтобы отомстить за убийство отца американскими службами в мае 2011 года", – говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном 28 февраля.

США вторглись в Афганистан в конце 2001 года из-за того, что правительство под руководством талибов защищало "Аль-Каиду" и старшего бин Ладена, который организовал теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.

"Талибан" потерял власть, а бин Ладен, который скрывался на севере Пакистана, погиб в результате американского авиаудара в 2011 году. По разным сообщениям, Хамза бин Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране. В 2018 году ООН обнародовала доклад, в котором отметила, что экстремистская сеть "Аль-Каида" является большей угрозой во многих частях мира, чем группировка "Исламское государство".