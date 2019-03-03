Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Правозащитник сообщил о состоянии задержанного архиепископа Климента
Курбединов сообщил о состоянии архиепископа Климента
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

В Египте женщина закрыла собой ребенка, на которого напали два огромных пса

В Египте женщина закрыла собой ребенка, на которого напали два огромных пса
16:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В одном из районов Каира две огромные собаки породы овчарка напали на 9-летнего мальчика, прохожая женщина, чтобы спасти ребенка, накрыла его своим телом.

В Египте вблизи Каира прохожая женщина буквально закрыла собой 9-летнего мальчика, на которого напали два пса. Спасение ребенка попало на камеры наблюдения.

На видео видно, как  мальчик с друзьями стоит у дороги, а при виде собаки начинают убегать.  Псы стали  преследовать одного из мальчиков, догнав его на лестнице у входа в здание.

Сообщается, что два огромных пса буквально "разрывали"  его, пока прохожая женщина, ставшая свидетельницей происшествия,  не легла на ребенка. В то же время вторую собаку другая женщина, вероятно, хозяйка, оттянула за хвост. 

Известно, что мальчика зовут Моххамед Эхаб, он был доставлен в больницу в критическом состоянии с ранами по всему телу и лихорадкой. Родители мальчика рассказали, что  психологически ребенку уже лучше, и он, несмотря на нападение, не стал ненавидеть собак.

В полиции комментируя этот ужасный случай сообщили, что хозяйка питомцев уже заплатила штраф в две тысячи египетских фунтов (около трех тысяч гривен). Однако родители не собираются оставлять это дело и готовятся к судебному иску.

Напомним, подобный случай недавно произошел  в Николаеве: пес загрыз 27-летнюю девушку. Однако, к сожалению, в тот раз спасти пострадавшую не удалось.  Девушка пошла на свидание со своим парнем, а тот пришел на свидание с ротвейлером. Хозяин собаки повел себя странно – он просто скрылся с места происшествия и не оказал раненой девушке помощь. И в итоге она всю ночь провела на улице, только на следующий день в 4.00 в экстренные службы обратились случайные прохожие. Однако, в больнице уже ничем не смогли помочь – девушка скончалась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, Каир, Видео, Овчарки напали на мальчика, Спасла женщина, Накрыла ребенка своим телом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
05 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе
Архиепископа Климента задержали в оккупированном Крыму
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Итоги дня 2 марта: партия поддержала решение Гнапа, доплаты военным на передовой
Главные новости в Украине и мире за 2 марта
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь