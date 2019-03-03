В Египте женщина закрыла собой ребенка, на которого напали два огромных пса

Новости мира: В одном из районов Каира две огромные собаки породы овчарка напали на 9-летнего мальчика, прохожая женщина, чтобы спасти ребенка, накрыла его своим телом.

В Египте вблизи Каира прохожая женщина буквально закрыла собой 9-летнего мальчика, на которого напали два пса. Спасение ребенка попало на камеры наблюдения.

На видео видно, как мальчик с друзьями стоит у дороги, а при виде собаки начинают убегать. Псы стали преследовать одного из мальчиков, догнав его на лестнице у входа в здание.

Сообщается, что два огромных пса буквально "разрывали" его, пока прохожая женщина, ставшая свидетельницей происшествия, не легла на ребенка. В то же время вторую собаку другая женщина, вероятно, хозяйка, оттянула за хвост.

Известно, что мальчика зовут Моххамед Эхаб, он был доставлен в больницу в критическом состоянии с ранами по всему телу и лихорадкой. Родители мальчика рассказали, что психологически ребенку уже лучше, и он, несмотря на нападение, не стал ненавидеть собак.

В полиции комментируя этот ужасный случай сообщили, что хозяйка питомцев уже заплатила штраф в две тысячи египетских фунтов (около трех тысяч гривен). Однако родители не собираются оставлять это дело и готовятся к судебному иску.

Напомним, подобный случай недавно произошел в Николаеве: пес загрыз 27-летнюю девушку. Однако, к сожалению, в тот раз спасти пострадавшую не удалось. Девушка пошла на свидание со своим парнем, а тот пришел на свидание с ротвейлером. Хозяин собаки повел себя странно – он просто скрылся с места происшествия и не оказал раненой девушке помощь. И в итоге она всю ночь провела на улице, только на следующий день в 4.00 в экстренные службы обратились случайные прохожие. Однако, в больнице уже ничем не смогли помочь – девушка скончалась.