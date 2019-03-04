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США объединяют посольство и генконсульство в Иерусалиме

США объединяют посольство и генконсульство в Иерусалиме
08:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта.

С 4 марта генеральное консульство США в Иерусалиме и посольство США объединяются в единую структуру и становятся одним учреждением - посольством Соединенных Штатов, говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

В октябре 2018 года о предстоящем слиянии объявил госсекретарь США Майк Помпео, напоминает госдеп.

"Это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или Сектора Газа", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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В нем подчеркивается, что, как заявил ранее президент Дональд Трамп, "Соединенные Штаты по-прежнему не занимают никакой позиции" по вопросам окончательного статуса Иерусалима.

"Конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров между сторонами об окончательном статусе. Администрация по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который обеспечит более светлое будущее Израилю и палестинцам", - заявил госдепартамент.

Официально перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим состоялся в мае 2018 года. О своем намерении перенести посольство объявил Дональд Трамп в своей во время предвыборной кампании.

В декабре 2017 года он заявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, отвергающую это решение Д.Трампа.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Статус Иерусалима долгое время считается одной из последних крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении любого израильско-палестинского мирного соглашения.

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США, Иерусалим, Посольство, Генконсульство, Майк Помпео.
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