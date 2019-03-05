Последний бастион ИГИЛ: тысячи человек покинули сирийский Багуз

Новости мира: Во время боев за населенный пункт Багуз в Сирии около 300 джихадистов сдались в плен подразделениям "Демократических сил Сирии".

Порядка 3 тыс. человек, в том числе боевики, за понедельник покинули последний населенный пункт в Сирии, удерживаемый террористической группировкой ИГИЛ, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным ведущих бои против ИГИЛ Сирийских демократических Мустафы Бали сил, 3 тыс. человек покинули поселение Багуз через гуманитарный коридор. М.Бали отметил, что многие из этих людей - боевики ИГИЛ, согласившиеся сдаться.

Три дня назад Сирийские демократические силы начали атаку на боевиков ИГИЛ в Багузе.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в участии в ИГИЛ, задерживали.

Неизвестно, сколько мирных граждан и боевиков ИГИЛ остается на территории Багуза, однако, отмечает агентство, речь может идти о сотнях человек.