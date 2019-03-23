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СМИ: США могут признать Голанские высоты частью Израиля уже на следующей неделе

СМИ: США могут признать Голанские высоты частью Израиля уже на следующей неделе
15:28 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНН

Новости мира: Источники в Белом Доме назвали дату, когда США признают Голанские высоты частью Израиля.

Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, передает УНН.

В издании указано, что сейчас в Белом доме готовят официальный документ, который бы кодифицировал признание Соединенными Штатами израильского суверенитета Голанских высот, и президент Дональд Трамп, вероятно, подпишет его на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что пора Соединенным Штатам признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, Трамп ответил, что его стремление признать Голанские высоты израильской территории связано с поддержкой действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля. По его словам, такое предложение связано с "безопасностью в регионе".

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Это уже не первое решение Трампа, что касается Израиля. В декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива, что произошло 14 мая 2018, вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но разозлило палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

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США, Израиль, Белый дом, Голанские высоты.
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