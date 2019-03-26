Израиль вновь нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Новости мира: Израильская артиллерия обстреляла объекты ХАМАСа в секторе Газа.

Израильская армия в понедельник, 25 марта, начала артиллерийские обстрелы объектов радикальной палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Об этом сообщает DW .

"Как заявили в армии Израиля, бомбардировки ведутся по "террористическим объектам" ХАМАС", - говорится в сообщении.

Мировые информационные агентства со ссылкой на очевидцев передают, что на территории сектора Газа слышны взрывы.

По данным AFP, зафиксировано не менее двух обстрелов. Удары стали наносить примерно в то время, когда в Вашингтоне началась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Обстрелы стали реакцией на запуск ракеты из территории, контролируемой ХАМАСом, которая попала в жилой дом вблизи Тель-Авива. В результате семь человек получили ранения. Израиль обвинил в обстреле ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на эту атаку. Он также объявил, что сократит свой визит в США в связи с обстрелом.