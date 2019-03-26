Россия опять понесла потери в Сирии

Новости мира: Россияне официально сообщили об очередных потерях в Сирии.

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после боя вблизи города Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России.

Раньше о них сообщали как о пропавших без вести. Как говорится в заявлении, тела погибших доставили в Россию, их имена не сообщаются.

В официальном заявлении утверждается, что военные попали под обстрел после доставки гуманитарной помощи. В министерстве заявили, что боевики, причастные к нападению, в результате которого погибли россияне, были убиты. По данным российского минобороны, группа боевиков состояла из более чем 30 человек.

Напомним: по данным министерства обороны России, во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года погибли более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям, среди них – погибшие в результате нескольких аварий российских военных самолетов и вертолетов.

В это число не входят потери среди российских наемников, в том числе с так называемой "частной военной компании Вагнера", о которых не раз сообщали СМИ.