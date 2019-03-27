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Среда, 27.03.2019
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Сирия намерена собрать Совбез ООН из-за ситуации с Голанскими высотами

Сирия намерена собрать Совбез ООН из-за ситуации с Голанскими высотами
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сирия инициирует заседание Совбеза ООН о признании США Голанских высот Израилем.

Сирийская делегация в ООН обратилась с официальным запросом в Совет Безопасности Организации о созыве внеочередного заседания с целью рассмотрения ситуации с признанием Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на официальное письмо, с которым агентство имело возможность ознакомиться.

"Сирия обратилась в Совет Безопасности ООН во вторник с просьбой провести срочное заседание относительно решения США признать Голанские высоты территорией Израиля", - отмечается в сообщении.

Пока неизвестно, когда именно такое заседание может состояться.

Вопрос Голанских высот: Позиция Украины

Как сообщал Укринформ, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые являются предметом территориального спора между Израилем и Сирией.

Во время церемонии подписания в Белом доме присутствовал также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который находился в этот день с визитом в столице Соединенных Штатов.

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Сирия, Израиль, Совбез ООН, Голанские высоты.
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