Сирия намерена собрать Совбез ООН из-за ситуации с Голанскими высотами

Сирийская делегация в ООН обратилась с официальным запросом в Совет Безопасности Организации о созыве внеочередного заседания с целью рассмотрения ситуации с признанием Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на официальное письмо, с которым агентство имело возможность ознакомиться.
"Сирия обратилась в Совет Безопасности ООН во вторник с просьбой провести срочное заседание относительно решения США признать Голанские высоты территорией Израиля", - отмечается в сообщении.
Пока неизвестно, когда именно такое заседание может состояться.
Как сообщал Укринформ, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые являются предметом территориального спора между Израилем и Сирией.
Во время церемонии подписания в Белом доме присутствовал также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который находился в этот день с визитом в столице Соединенных Штатов.