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Среда, 27.03.2019
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Вопрос Голанских высот: Позиция Украины

Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
05:05 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам.

Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.

Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 г., № 465 от 1980 г., № 497 от 1981 г.

В СБ ООН пять стран озвучили совместную позицию по Голанам

Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов Израиля в сфере безопасности", - подчеркнула она.

Отметим, что резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.

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Израиль, МИД, ООН, Голанские высоты.
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