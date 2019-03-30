ВС Турции нанесли удар по позициям боевиков РПК в Ираке

Новости мира: Военно-воздушные силы Турции нанесли на территории Ирака удары по позициям боевиков РПК, были уничтожены все объекты, где могли находится лидеры движения.

Турецкие военно-воздушные силы совершили массированный удар на территории Ирака по позициям РПК, которая считается террористической организацией в Турции, сообщает "Анадолу".

Как сообщается, в ходе операции "Лапа" турецкие военные нанесли воздушные удары по базам РПК на территории Ирака. В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, где могли находиться лидеры движения.

Напомним, что боевики PПK совершают вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков PПK.