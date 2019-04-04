Жительница Тель-Авива бросила в премьера Израиля Нетаньяху помидор

Новости мира: 19-летняя жительница Тель-Авива бросила помидор в премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, когда он посещал рынок "Хатиква".

Жительница Тель-Авива в среду, 3 апреля, во время посещения рынка "Хатиква" в южной части города премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху бросила в него помидор.

Отмечается, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху с супругой Сарой совершили визит на рынок в сопровождении охраны. Однако, 19-летней девушке это не помешало выразить свое отношение к нему с помощью популярного овоща. По информации, овощ в Нетаньяху не попал.

Сообщается, что девушку в тот же день задержали и допросили сотрудники полиции. После допроса девушка отпущена с ограничительными условиями. Личность подозреваемой пока не оглашается.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания по трем делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов, запланированных на 9 апреля, но не позднее 10 июля. предварительные слушания, участие в которых должен принять сам премьер и другие подозреваемые в рамках дел, должны состояться в течение трех месяцев после передачи следствию изъятых материалов.