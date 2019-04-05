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США, Британия и Франция напомнили Асаду о последствиях за применение химоружия

США, Британия и Франция напомнили Асаду о последствиях за применение химоружия
23:01 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: США, Британия и Франция обещают Асаду "мощный ответ", если он применит химоружие.

Великобритания, Франция и США напомнили сирийскому режиму Башара Асада о его ответственности за химические атаки против мирного населения в Сирии и предостерегли от попыток любого повторного применения этого оружия.

Это отмечается в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции, распространенном в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Через два года после ужасных атак с применением химического оружия, которые состоялись в Хан Шейхуне, и почти через год после нападения на город Дума, мы, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, предостерегаем и остаемся твердыми в своем решении ответить на любое применение химического оружия режимом Асада", - подчеркивается в заявлении.

То, что режим Асада неоднократно применял химоружие против собственного народа, не может ставиться под сомнение, подчеркнули главные дипломаты трех стран. Они заявили, что решительно выступают за привлечение сирийского руководства к ответственности за беспорядочные убийства людей этим оружием. "Эти нападения нарушают международные нормы, влекут за собой масштабные страдания и способствуют ухудшению и так обостренного гуманитарного кризиса в Сирии", - говорится в документе.

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При этом напоминается, что за режим Асада вступились другие игроки, например, в Совете Безопасности ООН, когда из-за позиции, в частности России, фактически был ликвидирован независимый механизм расследования, который должен был определить ответственных за химические нападения.

"Только авторитетное политическое урегулирование на основе переговоров, согласно Резолюции СБ ООН 2254, может прекратить конфликт в Сирии. Режим Асада не должен повторно применить химическое оружие в Сирии. Не должно возникать сомнений в нашей решимости действовать мощно и быстро, если режим Асада снова задействует это оружие в будущем", - отмечается в заявлении.

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Сирия, США, Франция, Великобритания, Башар Асад, Химоружие.
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