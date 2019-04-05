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Почти половина британцев будут голосовать в выборах в ЕП, если Brexit задержится

Почти половина британцев будут голосовать в выборах в ЕП, если Brexit задержится
22:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Четверть британцев обещает бойкотировать выборы в Европарламент, если те состоятся.

Четверть британцев настроена бойкотировать выборы в Европарламент в случае участия страны в них в мае.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Sky Data для Sky News, сообщает "Европейская правда".

Так, около 26% британцев заявили, что откажутся голосовать на выборах в знак протеста, а 47% все же примут участие в голосовании.

Еще 17% признались, что не пошли бы на выборы ни при каких обстоятельствах, и это не связано с их позицией по Brexit.

Также опрос показал, что 43% британцев будут возмущены фактом проведения выборов в ЕП, если такое решение все же примут. Довольны подобным решением будут 28%.

Муссолини идет на выборы в Европарламент от итальянских правых

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу попросила отсрочить Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.

Напомним, по состоянию на сейчас, согласно договоренностям с Евросоюзом Британия покинет блок 12 апреля и состоится "жесткий" Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение.

Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.

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ЕС, Великобритания, Европарламент, Brexit.
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