Новости мира: Кайо Джулио Чезаре Муссолини впервые будет принимать участие в избирательной кампании.

Правнук Муссолини будет кандидатом итальянских правых на выборах в Европарламент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Times.

"Я делюсь своими идеями о восстановлении суверенитета, защите нашей страны и семьи. Зачем тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?", - сказал Кайо Муссолини.

Муссолини служил подводником военно-морского флота Италии и был представителем по Ближнему Востоку крупнейшей оборонной компании Италии.

"Братья Италии" на прошлогодних парламентских выборах провели кампанию с партией "Лига" Маттео Сальвини, прежде чем он сформировал коалиционное правительство с "Движением 5 звезд".

Бенито Муссолини по-прежнему популярен среди многих итальянцев, которые утверждают, что он модернизировал страну, прежде чем перечеркнуть эти усилия своим союзом с Гитлером.

"Было много хороших вещей и ошибок. Поддержка Тони Блэром войны в Ираке была преступлением, но британцы не нападают на него каждый день за это", - сказав его правнук.

Муссолини - не единственный потомок Иль Дуче в рядах "Братьев Италии": внучка диктатор Рашель Муссолини является римским советником. Ее сводная сестра Алессандра Муссолини является членом Европарламента от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".