Нетаньяху намерен аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Новости мира: Премьер-министр Израиля пообещал аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Премьер-министр Израиля в случае своей победы на выборах пообещал аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в телеинтервью израильским СМИ в субботу, 6 апреля, передает DW.

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега, где проживают свыше 400 000 тысяч человек.

"Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ − да. Я собираюсь применить суверенитет (Израиля − ред.)", − цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.

Парламентские выборы в Израиле состоятся во вторник, 9 апреля. Напомним: 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.