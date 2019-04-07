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Силы режима Асада обстреляли зону деэскалации в Идлибе

Силы режима Асада обстреляли зону деэскалации в Идлибе
14:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Сирии из-за обстрелов правительственных войск погибли трое мирных жителей.

В Сирии сторонники Асада обстреливают зону деэскалации в Идлибе. Жертвами последних обстрелов стали трое мирных жителей и 16 сирийцев получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

"В Сирии (правительственные - ред.) войска (президента - ред.) Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки в очередной раз подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты в зоне деэскалации в Идлибе. По информации сил гражданской обороны Идлиб ("Белые каски"), в результате ударов в Серакибе погибли три мирных жителя, 16 получили ранения. "Белые каски" продолжают поисково-спасательные работы на месте разрушений", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что ракетному обстрелу подверглись населенные пункты Маретиннуман, Серакиб и Кефренбиль, Маретирме и Таль-Менис в провинции Идлиб, населенные пункты Кафр-Зита, Аль-Хавиз, Аль-Шере и крепость Мадике в провинции Хама.

Напомним, в течение 8 лет войны в Сирии погибли более 370 тыс. человек, из которых почти треть - мирные жители.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб.
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