Теракт на севере Сирии: 13 погибших

Во вторник в городе Ракка в Сирии в результате двойного взрыва погибли 13 человек - в основном гражданские.
Об этом сообщает Daily Sabah.
"На одной из центральных улиц сирийского города Ракка во вторник днем взорвались начиненный взрывчаткой автомобиль и бомба, в результате чего погибли 9 мирных жителей и 4 бойца поддерживаемых США сил", - говорится в сообщении.
Среди погибших есть гражданские дети и женщины.
Как известно, Ракка была отвоевана в ИГИЛ проамериканскими Сирийскими демократическими силами (SDF) еще в 2017 году после масштабной военной операции.
Командование SDF объявило, что в прошлом месяце окончательно победило ИГИЛ после взятия Бахуза на востоке Сирии - последней цитадели террористов. Однако, боевики перегруппировались в пустыне Бадиа и продолжают совершать нападения на подконтрольные SDF территории, а также террористические акты.