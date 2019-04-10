Теракт на севере Сирии: 13 погибших

Новости мира: В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб - 13 погибших.

Во вторник в городе Ракка в Сирии в результате двойного взрыва погибли 13 человек - в основном гражданские.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"На одной из центральных улиц сирийского города Ракка во вторник днем взорвались начиненный взрывчаткой автомобиль и бомба, в результате чего погибли 9 мирных жителей и 4 бойца поддерживаемых США сил", - говорится в сообщении.

Среди погибших есть гражданские дети и женщины.

Как известно, Ракка была отвоевана в ИГИЛ проамериканскими Сирийскими демократическими силами (SDF) еще в 2017 году после масштабной военной операции.

Командование SDF объявило, что в прошлом месяце окончательно победило ИГИЛ после взятия Бахуза на востоке Сирии - последней цитадели террористов. Однако, боевики перегруппировались в пустыне Бадиа и продолжают совершать нападения на подконтрольные SDF территории, а также террористические акты.