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"Кахоль-лаван" признала поражение на выборах в Израиле

"Кахоль-лаван" признала поражение на выборах в Израиле
21:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-лаван" Бени Ганц и Яир Лапид в среду признали поражение на парламентских выборах в Израиле.

Оппозиционеры пообещали продолжить борьбу за власть в Израиле.

В своем заявлении они отметили, что "партия принимает волю народа и реальность". Однако они указали на то, что для недавно созданной партии "Кахоль-лаван" получила рекордную поддержку избирателей - более миллиона голосов.

Б.Ганц и Я.Лапид также указали на то, что они "создали настоящую альтернативу действующему правительству".

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из 120. При этом основные конкурирующие партии - правящая правая партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" - получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

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Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.

"Кахоль-лаван" была специально создана в феврале этого года для участия в выборах в Кнессет на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

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Оппозиция, Израиль, Выборы в Израиле, Кахоль-Лаван.
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