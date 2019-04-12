Скачать
Пятница, 12.04.2019
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
Нацбанк ужесточил требования к собственникам банков
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

В Афганистане талибы объявили о начале наступления

В Афганистане талибы объявили о начале наступления
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: 12 апреля движение "Талибан" объявило о начале своего "ежегодного весеннего наступления" в Афганистане.

Афганское движение "Талибан" заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".

"Наши обязательства по джихаду еще не выполнены. Хотя значительная часть нашей родины освобождена от врагов, силы иностранных оккупантов все еще продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу мусульманскую страну", - говорится в распространенном движением заявлении.

Целями операция "Победа", которая будет проводиться в масштабах всего Афганистана, являются "истребление оккупации" и "очищение нашей мусульманской Родины от вторжения и коррупции", отмечается в нем.

Талибы атаковали военную базу в Афганистане: Погибло 23 военнослужащих

Представитель министерства обороны Афганистана отметил в связи с этим, что заявление талибов - "чистой воды пропаганда".

"Талибан" не сможет достичь своих злонамеренных целей, и все их операции обречены на поражение, как это было в предыдущие годы", - заявил он.

Наблюдатели обращают внимание, что талибы распространили заявление в условиях, когда движение и США ведут переговоры по вопросам мирного урегулирования в Афганистане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Талибы, Афганистан, Талибан, Боевики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
04 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Рецепт дня: цукаты из моркови
Рецепт дня: цукаты из моркови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь