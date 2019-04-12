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МУС отклонил ходатайство о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане

МУС отклонил ходатайство о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане
23:35 Пт, 12 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Отклонен запрос о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане.

Международный уголовный суд (МУС) отклонил ходатайство прокурора этого же суда по расследованию возможных военных преступлений, совершенных во время конфликта в Афганистане. В решении, принятом 12 апреля, судьи ссылались на отсутствие доказательств и плохие перспективы кооперации с заинтересованными государствами, сообщает Радио Свобода .

"Палата решает, что расследование ситуации в Афганистане на этом этапе не будет служить интересам правосудия и соответственно отклоняет просьбу", - сказано в решении.

В ноябре 2017 года прокурор Фату Бенсуда попросила судей начать расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных бойцами афганских национальных сил безопасности, группировок "Талибан" и "Хаккани", а также вооруженных сил и разведывательных служб США в Афганистане.

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5 апреля офис Бенсуда сообщил, что власти США отменили ее визу. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в марте, что Вашингтон отменит или откажет в выдаче виз сотрудникам МКС, которые стремятся расследовать возможные военные преступления и злоупотребления, совершенные силами США в Афганистане или в других местах. Соединенные Штаты относятся к числу государств, которые не ратифицировали Римский статут, который в 2002 году предсказал создание Международного уголовного суда.

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Афганистан, Суд, Запрос, МУС, Ходатайство.
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