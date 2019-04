Атака террористов в сирийском Алеппо: 11 погибших

В результате обстрела рынка в сирийском Алеппо погибли 11 человек, еще 11 получили травмы.

Об этом пишет сирийское агентство SANA.

"Число мученически погибших во время нападений террористических групп, и ракетного обстрела улиц в районе Аль-Халидия в Алеппо возросло до 11, количество раненых также увеличилось до 11", - говорится в сообщении.

Обстрел произошел в районе рынка на улице Нил.

Six killed, others injured in terrorist shelling attacks in #Aleppo pic.twitter.com/QonoqBSjqS

— maytham (@maytham956) 14 апреля 2019 г.