Президент Израиля дал Нетаньяху задание по формированию правительства

Новости мира: Президент Израиля поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.

Сразу после объявления результатов парламентских выборов президент Израиля поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство. Об этом сообщает Jerusalem Post.

“Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху встретиться с ним в его резиденции в Иерусалиме в среду, чтобы дать ему задание по формированию следующего правительства. Это произошло после того, как Нетаньяху был рекомендован 65 парламентариями на пост главы правительства”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ривлин получил официальные результаты выборов в Кнессет от избирательной комиссии в среду, 17 апреля. По словам Ривлина, он надеется, что правительство будет стабильным и будет максимально отражать волю народа. При этом он пожаловался на низкую явку избирателей, а также на неоправданные нападки на политических оппонентов во время кампании.