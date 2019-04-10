Парламентские выборы в Израиле: Нетаньяху начал коалиционные переговоры

Новости мира: В Израиле объявили предварительные результаты парламентских выборов.

В Израиле при подсчете 97% голосов на парламентских выборах ни одна из партий-кандидатов не получила правящего большинства, но партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" имеет все шансы для формирования коалиционного правительства.

Об этом сообщает The Guardian.

"При подсчете 97% голосов партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и Бенни Ганц "Синий и белый" все еще находится на пути к получению по 35 мест в парламенте", - говорится в сообщении

Как отмечает издание, у Нетаньяху есть все шансы к формированию правого правительства.

Биньямин Нетаньяху начал переговоры с партийными лидерами о создании новой правящей коалиции, сообщают местные СМИ.

"Уже этой ночью почти все они (лидеры правых апртий – ред) публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства", – сообщил он, назвав выборы "невообразимым достижением".

Согласно предварительным результатам, возможная правая коалиция наберет 65 мест в Кнессете, а центру, левой и арабской партиям отойдет 55.

Как сообщалось, в Израиле прошли внеочередные выборы в парламент. После оглашения результатов две лидирующих партии начнут переговоры с другими партиями для поддержания своего кандидата на пост премьер-министра страны.