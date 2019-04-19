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Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркосиндиката

Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркосиндиката
05:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Правоохранители Израиля запросили Киев выдать организатора международного наркокартеля.

Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника, которого разыскивают за организацию мощного международного наркокартеля, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов государства Израиль о выдаче гражданина США и государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией. Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

Глава крупнейшего наркокартеля был задержан в Киеве

"Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль", - добавили в прокуратуре. В настоящее время указанное ходатайство поддержал в полном объеме Шевченковский районный суд Киева. 

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Киев, Наркотики, Израиль, Наркокартель, Синдикат.
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