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Жертвами теракта а Кабуле стали 12 человек

Жертвами теракта а Кабуле стали 12 человек
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В теракте в Кабуле у здания министерства коммуникаций и информационных технологий погибли 12 человек, 6 получили ранения.

Жертвами теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле в субботу стали 12 человек, ранения получили 6 человек, сообщает в субботу информационное агентство Pajhwok.

По данным телеканала Tolo News, взрыв у здания министерства прогремел около 11:30 по местному времени. Место нападения было оцеплено. Полиция сообщила, что были эвакуированы почти все из 2 тыс. сотрудников министерства. Также были эвакуированы люди из зданий, расположенных рядом с министерством.

В результате контртеррористической операции после нападения были ликвидированы пять боевиков.

В Кабуле произошел взрыв возле министерства информации

Движение "Талибан" отрицает причастность к нападению, сообщил телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида. Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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Теракт, Афганистан, Жертвы, Кабул.
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