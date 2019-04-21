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Россия 49 лет будет использовать сирийский порт Тартус в своих целях

Россия 49 лет будет использовать сирийский порт Тартус в своих целях
08:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Россия возьмет в аренду сирийский порт Тартус на 49 лет для "бизнес-целей".

Сирийский морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом республики Башаром Асадом, передает «Интерфакс».

Отмечается, что порт якобы арендован для транспортно-экономического использования.

"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - сказал Борисов.

По его словам, данное решение было принято на заседании межправкомиссии ещё в декабре 2018 года.

Напомним, боевики террористической группировки ИГИЛ за последние 48 часов убили по меньшей мере 35 военных проправительственных сил Сирии.

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Сирия, Башар Асад, Юрий Борисов, Тартус, Сирийский порт.
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