Россия 49 лет будет использовать сирийский порт Тартус в своих целях

Новости мира: Россия возьмет в аренду сирийский порт Тартус на 49 лет для "бизнес-целей".

Сирийский морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом республики Башаром Асадом, передает «Интерфакс».

Отмечается, что порт якобы арендован для транспортно-экономического использования.

"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - сказал Борисов.

По его словам, данное решение было принято на заседании межправкомиссии ещё в декабре 2018 года.

Напомним, боевики террористической группировки ИГИЛ за последние 48 часов убили по меньшей мере 35 военных проправительственных сил Сирии.