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Россия с воздуха ударила ракетами по сирийскому Идлибу

Россия с воздуха ударила ракетами по сирийскому Идлибу
16:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: Российская авиация нанесла ракетные удары по некоторым районам провинции Идлиб.

Российские боевые самолеты 22 апреля нанесли около 12 авиаударов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщила во вторник Сирийская обсерватория по правам человека, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, авиация РФ атаковала районы вблизи центральной тюрьмы Идлиба и городов Фейлун, Корин и Бкафлун на западных окраинах города Идлиб, что привело к разрушению и материальному ущербу на некоторых предприятиях, но "нет информации о жертвах среди гражданских лиц в месте, где происходили атаки".

Сирийская оппозиция заявляет, что удары нанесли три самолета ВВС России, которые поднялись в воздух с территории авиабазы Хмеймим.

На переговорах 17 сентября 2018 в Сочи президенты Турции и России достигли договоренности о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Они договорились, что контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

10 октября 2018 сирийская оппозиция отвела тяжелое оружие, но через некоторое время режим Асада и его союзники вновь начали атаковать населенные пункты Идлиба.

Напомним, сирийский морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет.

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Сирия, РФ, Ракеты, Идлиб, Авиаудары.
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