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Иран признал армию США террористами

Иран признал армию США террористами
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Депутаты в Иране проголосовали за признание регулярных войск США террористами.

Парламент Ирана во вторник официально признал все военные силы США террористами - за это проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«Иранские депутаты в этот вторник преобладающим большинством голосов поддержали закон о признании всех военных США террористами», - говорится в сообщении.

На этот шаг иранские парламентарии пошли через день после того, как Вашингтон усилил давление на Тегеран, заявив, что ни одно государство отныне не избежит американских санкций в случае продолжения покупок иранской нефти.

Как известно, на прошлой неделе иранский парламент уже принял подобный закон, который признал террористами только американских военных, расположенных на Ближнем Востоке. А еще ранее США официально признали террористической организацией элитный иранский Корпус стражей исламской революции - это первый случай, когда Вашингтон признал террористами часть вооруженных сил другого государства.

Ирано-американские отношения резко ухудшились после того, как в мае прошлого года президент США Дональд Трамп вывел свою страну из международного ядерного соглашения с Ираном, подписанного еще в 2015 году, и возобновил экономические санкции против Тегерана.

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Иран, Терроризм, Армия США, Парламент Ирана.
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