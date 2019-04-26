Скачать
Пятница, 26.04.2019
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Неизвестные надругались над руинами синагоги "Золотая Роза"
Шахтер примет Динамо 22 мая
Шахтер примет Динамо 22 мая
Самое главное - это поймать момент
Самое главное - это поймать момент

Украинские и эмиратские дипломаты организуют визиты в Украину чиновников ОАЭ

Украинские и эмиратские дипломаты организуют визиты в Украину чиновников ОАЭ
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Дипломаты Украины и Объединенных Арабских Эмиратов приготовят визиты в нашу страну высших чиновников ОАЭ.

Ключевыми вопросами повестки дня отношений Украины и Объединенных Арабских Эмиратов на ближайшую перспективу является организация визита в нашу страну высших чиновников этой страны.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божко с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сообщает пресс-служба МИД.

"Было отмечено, что ключевыми вопросами повестки дня двусторонних отношений на ближайшую перспективу является организация визита в Украину вице-президента, премьер-министра и министра обороны ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха М.Г. Аль Мактума, а также проведения Четвертого заседания Межправительственной украинско-эмиратской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Украина и ОАЭ договорились о "диджитализации" в сфере образования

Во время встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества по различным направлениям, в частности, торговли, инвестиций, безопасности, включая усилия по противодействию терроризму. Божко поздравил эмиратского посла с награждением его премией “Человек Года” за дипломатические усилия по развитию партнерства и экономических отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ОАЭ, Чиновники, Визит, Эмираты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
02 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
03 Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
04 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
05 Мингарелли рассказал об огромном разрыве в представлении Европы об Украине и реальностью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грецию всколыхнуло землетрясение
Грецию всколыхнуло землетрясение
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь