Украинские и эмиратские дипломаты организуют визиты в Украину чиновников ОАЭ

Новости мира: Дипломаты Украины и Объединенных Арабских Эмиратов приготовят визиты в нашу страну высших чиновников ОАЭ.

Ключевыми вопросами повестки дня отношений Украины и Объединенных Арабских Эмиратов на ближайшую перспективу является организация визита в нашу страну высших чиновников этой страны.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божко с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сообщает пресс-служба МИД.

"Было отмечено, что ключевыми вопросами повестки дня двусторонних отношений на ближайшую перспективу является организация визита в Украину вице-президента, премьер-министра и министра обороны ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха М.Г. Аль Мактума, а также проведения Четвертого заседания Межправительственной украинско-эмиратской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества по различным направлениям, в частности, торговли, инвестиций, безопасности, включая усилия по противодействию терроризму. Божко поздравил эмиратского посла с награждением его премией “Человек Года” за дипломатические усилия по развитию партнерства и экономических отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.