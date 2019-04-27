"Сирийские" переговоры в Казахстане не дали результата

Новости мира: Переговоры по Сирии стран-гарантов не дали конкретных результатов.

Два дня переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые происходили в столице Казахстана Нур-Султане с участием Ирана, России и Турции, не принесли конкретных результатов. Следующая встреча состоится в июле.

Об этом сообщает DW.

"Страны-гаранты решили провести следующую встречу в Нур-Султане в июле 2019 года", - говорится в совместном заявлении так называемых стран-гарантов перемирия в Сирии, который зачитал на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды.

Согласно заявлению к переговорам на этот раз будут привлечены Ирак и Ливан. В то же время, в документе отмечается, что решено продолжить согласование деталей создания конституционного комитета с участием специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсена. Стороны также заявили о своей приверженности идеям "скорейшего создания и созыва в Женеве конституционного комитета", проведение следующего раунда консультаций в Женеве и поддержки усилий спецпосланника ООН.

В то же время специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на брифинге выразил мнение, что, скорее всего, переговоры в Женеве состоятся уже после праздника Рамадана, который в 2019 году завершается 3 июня. Комментируя ход переговоров, Лаврентьев сказал, что нерешенными остаются "буквально два-три вопроса".

"Согласование конституционного комитета - на финишной прямой", - отметил он, выразив надежду, что решить вопрос с Педерсеном удастся уже "в ближайшее время".