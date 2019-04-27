Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня: сколько ожидается паломников

Новости мира: По данным полицейских Израиля, в день схождения Благодатного на Пасху в Иерусалиме ожидается 9 тысяч паломников со всего мира.

Полиция Израиля находится в усиленном режиме работы, чтобы обеспечить безопасность сотен тысяч паломников со всего мира в Иерусалиме в день схождения Благодатного Огня и на Пасху. Как сообщил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман, 9 тысяч человек находятся в храме Гроба Господня, ожидая чуда появления Благодатного Огня.

"Полиция Израиля в эти дни пребывает в усиленном режиме работы. Еврейские праздники заканчиваются, начинаются православные – Пасха. Две самые главные задачи: первая – обеспечить безопасность граждан Израиля, туристов, гостей; вторая - обеспечить общественный порядок.

Во время схождения Благодатного огня полиция делает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут находиться внутри Храма Гроба Господнего. Там могут одновременно находиться девять тысяч человек – это максимальное количество, с точки зрения безопасности", - сказал Михаил Зингерман.

Он также отметил, что каждый полицейский снабжен пожарным баллончиком.

"Если возникнет экстремальная ситуация, полицейские начнут тушить огонь. Расстояние очень близкое между людьми, нужно будет сделать все, чтобы не возникло происшествий, которые могут омрачить это мероприятие", - отметил спикер полиции Израиля.

Вместе с тем он сообщил, что в Иерусалиме в эти дни задействованы тысячи полицейских из разных регионов Израиля.

"Для Израиля это очень важное событие – событие мирового масштаба: приезжают делегации и туристы со всего мира. Полиция делает уже на протяжении десятков лет эту серьезную работу. Пока все было спокойно, никаких не было проблем", - рассказал майор.

Михаил Зингерман отметил, какие возможные угрозы рассматривает в настоящее время полиция.

"Отрабатывается все, что может потенциально произойти. Самое главное – штабная работа, которая ведется уже за несколько месяцев до самого события. Нужно, во-первых, определить угрозы, которые существуют. Это угроза теракта, угроза возможного уголовного преступления. Нужно определить, какой это может быть теракт, кто может совершить его – террористическая группировка, или речь идет о потенциальном террористе-одиночке. Это все нужно определить. Ведется очень серьезная оперативная и технологическая работа уже на подступах к Старому городу. Самая главная задача – чтобы даже близко террорист, который задумал совершить теракт, здесь не появился, - сказал он. Михаил Зингерман объяснил, как полиция следит за ситуацией.

"В Старом городе огромное количество камер, везде. Полицейские отслеживают все происходящее. Полное взаимодействие со всеми полицейскими, которые находятся внутри старого города, плюс оперативная информация. Работают сотрудники уголовного розыска, оперативники в штатском, в "гражданке", которых не видно, которые наблюдают. Сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация взрывоопасна, непроста… Теракты, которые произошли в Коломбо, добавили нам еще более серьезности в отношении к этому мероприятию", - подчеркнул он.

Майор сообщил, что "из Украины очень много всегда приезжает людей, и из других стран бывшего Советского Союза. Поэтому задействовано много полицейских, которые владеют русским, украинским языками, которые могут дать ответ на любые вопросы тех паломников, которые говорят на этих языках".