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Благодатный огонь 2019: символика и тайна снисхождения

Благодатный огонь 2019: символика и тайна снисхождения
19:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Ежегодно в Великую субботу, которая отмечается за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня.

Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. В отношении выносимого из Гроба Огня сами участники церемонии - греческие и армянские священнослужители - используют не слово "Огонь", а "Свет".

Символика Благодатного огня

Благодатный огонь - древнейший символ нерукотворного света Воскресения Христова. Первые упоминания о нем принадлежат еще апостолу Петр. Кроме всего прочего, он является сакральной святыней для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом для всех христиан мира.

Появление Благодатного огня

Представитель армянской патриархии Самуил Агоян поделился в интервью телеканалу "Хадашот 2" информацией о том, как на самом деле зажигается священный огонь в 2018 году. Проповедник рассказал, что что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. "У них есть связки свечей, мы называем их факелами, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - поделился патриарх.

Порядок службы

Служба в Великую субботу, как и другие службы в храме Воскресения Христова, совершается в соответствии со Статус-кво на Святых местах, установленным в 1852 году бывшей турецкой администрацией в Палестине, которого придерживаются все церкви, делящие храм. Кроме того, ежегодно выпускается специальный календарь пасхальных служб в храме Воскресения, его печатают попеременно армянская и греческая патриархии. Строгая регламентация была введена из-за постоянных разногласий относительно прав и полномочий между различными христианскими церквями, которые издавна участвуют в службе. Сегодня каждая иерусалимская патриархия имеет свои права и обязанности и каждое действие священнослужителей четко привязано к указанному в регламенте времени.

Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение

По словам историка Церкви А. А. Дмитриевского, описывавшего службу в начале XX века, современная служба значительного отошла от таковой в древности - как по времени начала, так и по составу службы, и получение благодати Святого Огня уже не связано с вечерним богослужением Великой Субботы. За минувший век служба мало изменилась, что можно объяснить действием Статус-кво.

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Праздник, Символика, Пасха, Великая Суббота, Благодатный огонь, Пасха 2019, Благодатный огонь 2019, Символика Благодатного огня.
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