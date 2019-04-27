Драка футбольных фанатов в Иране: Есть погибший и более двух сотен пострадавших

Новости мира: В результате драки на футбольном матче в Тегеране погиб человек, 245 пострадали.

Один человек погиб и 245 получили ранения в результате драки между футбольными фанатами в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил глава тегеранского отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пейман Сабириан, потасовка между фанатами команд Persepolis и Sepahan произошла накануне на стадионе Азади.

Как заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Ирана Исмаил Хасанзаде, в связи с инцидентом будут приняты меры в рамках закона.

Футбольный матч завершился со счетом 0:0.