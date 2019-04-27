СМИ: Взрыв на юге Йемена унес жизни восьми человек

Новости мира: Восемь человек погибли в результате взрыва в Йемене.

Восемь человек погибли в результате взрыва в продуктовом магазине в провинции Эль-Байда на юге Йемена. Об этом в сообщил источник в службе безопасности страны, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел в пятницу в районе Якла, который находится под контролем правительства. В результате взрыва погибли четыре члена одной семьи и еще четыре соседа.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что взрыв был вызван взрывным устройством. Однако местные СМИ сообщили, что взрыв, скорее всего, был осуществлен террористом-смертником из экстремистской группировки ИГИЛ, целью которого были члены "Аль-Каиды", находившиеся в магазине.