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Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива

Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива и грозит выходом из ядерной сделки.

В случае усиления санкций США Иран может заблокировать поставки нефти из Персидского залива и угрожает выходом из ядерной сделки.

Об этом сообщает Middle East Monitor.

"Мы не намерены закрывать Ормузский пролив, если военные действия не достигнут такого уровня, на котором этого нельзя избежать... Если наша нефть не сможет проходить через Ормузский пролив, нефтепродукты других государств также не проходить по нему", - цитирует издание начальника генерального штаба Ирана Мохаммеда Багери.

Отмечается, что президент Ирана Рухани и высшие военные командиры страны уже угрожали сорвать поставки нефти из государств Персидского залива, если Вашингтон попытается ограничить ее экспорт Тегераном.

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Как известно, Ормузский пролив связывает производителей сырой нефти на Ближнем Востоке с рынками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке.

Иран также угрожает выйти из ядерного соглашения 2015 года, если европейские государства не дадут ему возможности получать экономическую выгоду от экспорта нефти.

Издание напоминает, что европейские политики обещали помогать компаниям из ЕС развивать бизнес с Ираном, пока он придерживается положений соглашения 2015 года, но Тегеран заявляет о проволочках в этой сфере.

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Иран, Нефть, Персидский залив, Ядерная сделка.
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