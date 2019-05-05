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Под обстрел в секторе Газа попал офис турецкого агентства Anadolu

Под обстрел в секторе Газа попал офис турецкого агентства Anadolu
08:47 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Турецкое агентство "Анадолу" заявляет, что его офис в секторе Газа попал под обстрел.

В секторе Газа оказалось под обстрелом израильских ВВС здание, где располагается местная редакция турецкого информагентства "Анадолу", сообщает в субботу агентство.

"Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором также расположен офис агентства "Анадолу", - говорится в сообщении агентства в его твиттере.

Корреспонденты агентства сообщили, что перед обстрелом услышали предупредительный выстрел и покинули офис. После этого, по их данным, по зданию пришлось не менее пяти ракетных ударов, затем оно рухнуло. Никто из журналистов и сотрудников агентства не пострадал. В Анкаре осудили этот инцидент.

"Мы резко осуждаем израильскую атаку на офис агентства "Анадолу" в секторе Газа", - заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

Также с осуждением выступил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "Турция продолжит поддерживать палестинцев, даже если останется единственной в мире страной, кто это делает".

Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа

Ранее сообщалось, что израильские военные атакуют объекты в секторе Газа, связанные с группировками "Исламского джихада и военизированного движения ХАМАС. Солдаты ЦАХАЛ ударили по штаб-квартире разведслужбы ХАМАС и уничтожили подземный туннель, который прорыли участники "Исламского джихада".

В течение субботы по Израилю было выпущено порядка 220 ракет из сектора Газа. В южных городах и населенных пунктах стран не стихают звуки сирены, предупреждающей жителей о возможности ракетного обстрела.

В воскресенье (первый рабочий день недели в Израиле) отменены занятия в школах населенных пунктов и городов, расположенных поблизости от сектора Газа. Работать будут только предприятия и учреждения, в которых обустроены бомбоубежища. Также военные запретили жителям этих городов собираться в составе более 300 человек в одном месте, включая в торговых центрах.

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Израиль, Обстрел, ХАМАС, ВВС, Сектор Газа, Анадолу.
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