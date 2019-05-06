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Восемь мирных жителей погибли вследствие авианалетов сил Асада в Идлибе

Восемь мирных жителей погибли вследствие авианалетов сил Асада в Идлибе
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Силы Асада продолжают обстрел Идлиба, погибли восемь мирных жителей.

Жертвами обстрелов зоны деэскалации на северо-западе Сирии за минувшие сутки стали восемь мирных жителей, в том числе три ребенка.

Об этом сообщает Анадолу, указывая, что удары наносятся как с земли, так и с воздуха.

По данным агентства, в авиаударах задействована российская авиация.

В целом за последние три дня в результате обстрелов погибли 35 сирийцев.

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Правозащитники ранее сообщили, что в апреле в зоне деэскалации силами режима Асада были убиты 127 мирных жителей, а в результате ударов ВКС России погибли 13 мирных жителей.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн - беженцами.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб, Авиаудар, ВКС России.
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