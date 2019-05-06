Эскалация в секторе Газа: Стороны достигли соглашения о прекращении огня

Новости мира: В результате взаимных обстрелов погибли четверо израильтян и 23 палестинца.

Израиль и Палестина в понедельник достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает NBC News.

"Израиль и вооруженные силы в Газе договорились о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Израильские силы обороны подтвердили сообщения палестинских СМИ о прекращении огня. Они не сообщили подробностей, однако заявили, что "все защитные ограничения в тылу" были сняты в 7 часов утра по местному времени.

Как известно, с 4 мая со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, есть раненые.

В ответ израильские военные обстреляли цели в секторе Газа. В результате израильских ударов за два дня погибли 23 палестинца, 154 пострадали.