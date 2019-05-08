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Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки

Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
12:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам.

Иран отказывается от некоторых обязательств, прописанных в международном ядерном соглашении 2015 года, из которого год назад вышли США.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение принял Совет национальной безопасности Ирана.

В заявлении совета, распространенном государственным агентством IRNA указывается, что Иран на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

"Странам-подписантам будет дано 60 дней для выполнения своих обязательств, особенно в банковской сфере и сфере нефтяных месторождений. Между тем, если они не выполнят требования Ирана, Исламская Республика Иран прекратит соблюдение норм по обогащению урана и мер по модернизации реактора на тяжелой воде Арак", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что США после выхода из соглашения "неоднократно вводили односторонние и незаконные санкции".

"Это очевидное американское издевательство, к сожалению, не была встречено никакими соответствующими действиями со стороны Совета Безопасности или других членов договора", - заявили в Тегеране.

Ядерная сделка: Иран планирует сократить свои обязательства

Президент Ирана Хассан Роухани направил письма с соответствующим решением всех государств-подписантов соглашения и заявил о готовности продолжить консультации на всех уровнях.

"Но Иран продемонстрирует решительную и немедленную реакцию на любые безответственные действия, включая передачу в Совет Безопасности ООН или дальнейшие санкции", - заявил Роухани.

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Иран, Уран, Хассан Роухани, Ядерная сделка.
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